Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs'ta başladı" - Son Dakika

Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs'ta başladı"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Salman :

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Salman yazılı mesajında, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadeleye giden yolda ilk adımı attığı ve Türk milletinin bağımsızlık için umudunu yeniden yeşerttiği önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.


Ayhan Salman, bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. İl Başkanı Ayhan Salman, "İstiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs'ın aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyduğumuz güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, gençlerin ülke kalkınmasını sağlayacaktır. Gençlerin modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Türk Milleti'nin tüm bireyleri, bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır" dedi.


Yayımladığı mesajda gençlere de seslenen Ayhan Salman şunları cümleleri kurdu:


"Sevgili gençler, vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha da yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için sizler de çok çalışmalısınız. Unutmayınız ki; çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde sadece 19 yaşındaydı. Muhammed Ali, Dünya Boks Şampiyonu olduğunda 22 yaşındaydı. Cep herkülümüz Naim Süleymanoğlu daha 16 yaşındayken vücut ağırlığının üç katını kaldırarak tarihe geçti. Mark Zuckerberg ilk sosyal medya ağını geliştirdiğinde ve dünyanın en zenginleri listesine girdiğinde daha üniversite öğrencisiydi. Bunlar gibi nice örnekler sayabiliriz."


Türkiye'nin gönül coğrafyasının büyüklüğü ve köklü tarihinin, tüm gençlere önemli bir misyon yüklediğine de vurgulayan Salman, "Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürülmesiyle gençlerimize TBMM'nin de kapılarını açarak önemli bir sorumluluk atfetmiş olduk. Karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda gençlerimizin aktif rol almasını istiyoruz. Geleceğin bilim insanları, sanatçı ve sporcuları sizlerin arasından yetişecek" diye konuştu.


Gençlerin, her alanda alacağı eğitimlerle uluslararası arenada Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil edeceklerini de sözlerine ekleyen İl Başkanı Ayhan Salman, gençlerin korona salgınında büyük bir sabır ile kurallara uydunun altını çizdi. Salman sözlerini şöyle sürdürdü:


"Girişimcilik ruhuna sahip gençler, geleceğin dünyasını şekillendirecek. korona virüs salgını günlerinde de en büyük destekçimiz ve yardımcımız yine gençlerimiz oldu. Milletçe salgın günlerinde çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. Evde kalma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına harfiyen uyan gençlerimiz bu sınavda hem başarılı oldu, hem de bizlere örnek oldu. Şimdi önünüzde LGS, YKS ve en önemlisi uzun bir hayat sınavı var. Bu sınavlardan da başarıyla çıkacaklarına inanıyorum. Tüm bunları başarabilmeniz için Atatürk'ün dediği gibi; 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.' Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bugüne kadar vatanımız uğruna canını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnet duygularıyla yad ediyorum." - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Ayhan Salman, 19 Mayıs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salman : 'İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs'ta başladı' - Son Dakika

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