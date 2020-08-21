Salman: "Türkiye artık ayağa kalktı" - Son Dakika

Salman: "Türkiye artık ayağa kalktı"

Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi ülkede büyük coşkuya yol açtı.

Salman:

Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi ülkede büyük coşkuya yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyuna duyurduğu müjdeli haber, bütün Türkiye'de bayram havası estirdi. Gelişme sonrası açıklama yapan AK Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman, Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirilmesinin ekonomiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Salman Türkiye'nin artık her açıdan ayağa kalktığını vurguladı.

Ayhan Salman, yazılı olarak yaptığı açıklamada Türkiye'nin halen net doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda olduğuna dikkat çekti. Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu doğalgaz ve petrolü ithal etmek zorunda olduğunu vurgulayan Ayhan Salman şunları söyledi:

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ülkemiz ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığımızı arttırıyor. Şöyle ki, doğal gaz ithalatımızı dolar üzerinden yapıyoruz. Genel olarak ekonomimizin önemli kırılgan noktalarından biri de dolardır. Ülkemiz doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilecek duruma geldiğinde, daha az dolar harcayıp, daha az ithalat yapacağız. Dışarıya bağımlılık azalacak ve dolar kuru üzerinde Türkiye'nin riski de düşecek. Enerji tüketim maliyeti, enerji yoğun sektörlerde de maliyetleri düşüreceği için onlar için de ayrı bir avantaj olacaktır.

Ayrıca doğal gaz fosil yakıt içerisin en masum ve temiz olanıdır. Petrole göre iki kat, kömüre göre üç kat daha temizdir. Bu sebeple petrol ve kömürün yerine ikame edildiğinde hava kirliliği ve karbon emisyonlarına da olumlu etkisi olacaktır.

Kendi doğalgazımızı çıkardığımızda, yani bulduğumuz rezervi kullanmaya başladığımızda doğal gaz 'arz güvenliği' konusunda da ülkemiz rahatlayacak ve daha güvenli bir duruma gelecektir. Çıkardığımız gazın fazlasını ihraç edebilecek. Ayrıca uzun vadeli kontratlarda fiyat rekabeti oluşturma şansımız olacaktır. Türk-Akım projesiyle gelen Rus gazı ve TANA ile gelen Azerbaycan gazı da beraber düşünüldüğünde, bilhassa Avrupa'ya gaz ihracatında Türkiye önemli bir konuma gelebilecek. Türkiye, enerji için geçiş ülkesi olma özelliğine üretici olma özelliğini de katmış olacak ve bu alanda önemli bir oyuncu olma adayı olabilecek."

Ak Parti'nin kurulduğu günden beri Türkiye'nin gelişmesi için seferberlik ilan ettiğini, söyleyen Ayhan Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gecesini gündüzüne katarak büyük bir kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin başlattığı kalkınma hamlesini akamete uğratmak isteyen dış dünyaya karşı büyük bir direnç gösterdiğini ifade eden Ayhan Salman şunları da söyledi:

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin desteğini arkasına alarak ülkemizin geleceği için çok büyük bir mücadele veriyor. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletlerine izin verilmedi. Önce ülkemizdeki terör yuvaları dağıtıldı. Sonrasında kahraman Mehmetçiğimizin yaptığı sınır ötesi operasyonlar ile sınır güvenliğimizi temin ettik. Akdeniz'de oynanan oyunları bozduk. Ülkemizi durdurmak, sindirmek isteyenlere liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile müsaade edilmedi. Türkiye artık hem içeride hem dışarıda, hem kendi deniz sahasında, egemenliğini son sınırına kadar kullanmaktadır. Türkiye artık Ayağa kalktı. Mazlumların dostu, zalimlerim düşmanı olan Türkiye tüm mazlum dünya halklarının umudu olmaya devam ediyor. Bugün Karadeniz'den müjdeli haberi aldık. İnanıyorum ki Allah'ın izni ile çok yakında Akdeniz'den de müjdeli haber gelecek. Ben bu vesile ile bugün bu sevinci bizlere yaşatan başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." - BURSA

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salman: 'Türkiye artık ayağa kalktı' - Son Dakika

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu         
18:23
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı         
18:05
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı         
17:05
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi         
16:18
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu         
13:53
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var         
10:23
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü         
10:12
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu         
09:53
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı         
08:12
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 00:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salman: "Türkiye artık ayağa kalktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei