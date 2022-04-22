Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli

22.04.2022 16:17
Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli

Salmonellla enfeksiyonundan korunmada besin hijyeninin önemini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu, "Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümleri temiz tutulmalıdır.

Salmonellla enfeksiyonundan korunmada besin hijyeninin önemini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu, "Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümleri temiz tutulmalıdır. Çalışanlar ellerini, kesme tahtaları, tabaklar ve mutfak eşyaları, çiğ gıda ile temas ettikten sonra yıkamalıdır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu, Salmonella bakterileri ile gündeme gelen Salmonella enfeksiyonu nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Salmonella enfeksiyonunun, (tifo, paratifo) gıda kaynaklı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Salmonella, hayvanların veya insanların dışkılarından toprağa, suya ve yiyeceklere geçebilir. Özellikle yeterince klorlanmamış sular, iyi pişirilmemiş süt ve süt ürünleri, yumurta, etler ve iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin yenilmesi ile ortaya çıkar ve salgınlara neden olabilir. Bakteriler, çiğ besin maddeleri, kirli ambalajlar, ekipman ve besin endüstrisinde çalışanların elleri ve kıyafetleri yoluyla gıda üretim tesislerine kolayca girebilir ve yayılabilir. Salmonella bakterileri ile kontamine olan yiyecekler genellikle bozulmaz, kokmaz veya tadı bozulmaz" şeklinde konuştu.

BAĞIRSAK SİSTEMİNİ ETKİLER

Salmonella enfeksiyon hastalığının bağırsak sistemini etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Kontamine yiyecekleri yedikten 12-72 saat sonra ortaya çıkan ishal, karında kramp tarzında ağrı ve ateştir. Hastalıkta şikayetler bir haftaya kadar uzayabilir. Şiddetli ateş ve ishal şikayeti olan hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde yaşamı tehdit edebilecek ciddi hastalığa neden olabilir. Bazı insanlar hastalanmadan veya herhangi bir semptom göstermeden Salmonella bakterisini taşıyabilir ve başkalarına bulaştırabilirler" diye konuştu.

BESİN HİJYENİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümlerinde çalışanların hijyen konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu şu bilgileri paylaştı:

"Salmonellla enfeksiyonu yiyecek ve içecek yoluyla bulaştığından hastalıktan korunmada besin hijyeni oldukça önemlidir. Besin ve yemek endüstrisinde yiyecek hazırlama bölümleri temiz tutulmalıdır. Çalışanlar ellerini, kesme tahtaları, tabaklar ve mutfak eşyaları, çiğ gıda ile temas ettikten sonra yıkamalıdır. Çalışanlar, özellikle çiğ et ve kümes hayvanları olmak üzere herhangi bir gıdayı kullanmadan önce ve sonrasında ellerini yıkamalıdır."

GÜVENİLİR GIDA TÜKETİLMELİDİR

Hijyenin bulunmadığı ortamlarda hastalık riskinin her zaman mevcut olduğuna işaret eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Açıkta satılan yiyecekler, birden fazla pişirilen yiyecekler tüketilmemelidir. Çiğ meyve ve sebzeler yenmeden önce yıkanmalıdır. Güvenilir gıdalar tüketilmelidir. Kişisel korunma tedbirlerin başında ise el yıkama gelir. Eller, yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, hayvanlarla temastan sonra mutlak su ve sabun ile yıkanmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Samsun'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Hakan Leblebicioğlu, Mikrobiyoloji, Salmonella, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Salmonella enfeksiyonundan korunmada el hijyenine dikkat edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement