Salomon Atleti Kilian Jornet, 24 saat durmadan koşacak - Son Dakika

Salomon Atleti Kilian Jornet, 24 saat durmadan koşacak

19.11.2020 16:09
Salomon Atleti Kilian Jornet, 24 saat durmadan koşacak, System.String[]

Salomon Atleti Kilian Jornet, 400 metrelik atletizm parkurunda 24 saat boyunca koşarak rekor kırmaya çalışacak.

Salomon Atleti Kilian Jornet, 400 metrelik atletizm parkurunda 24 saat boyunca koşarak rekor kırmaya çalışacak.

Norveç Mandalen'deki bir atletizm pistinde hayata geçirilecek proje öncesi açıklamalarda bulunan Jornet, "Bu organizasyondaki motivasyonum, konfor alanımdan çıkarak yeni şeyler denemek olacak. Patika koşusu deneyiminden çıkarak pistte yarışmak; beslenme ve tempo belirleme alanında benim için çok iyi bir test olacak. Bu denemede elde edeceğim verileri gelecek dönemde kullanabileceğimi düşünüyorum. Hatta bunları dağcılıkta bile kullanabilirim." diye konuştu.

Daha önce Everest'in zirvesine aynı hafta içerisinde iki kez çıkan Kilian Jornet rekor denemesiyle ilgili olarak ise, "Tüm yarışlar öncesinde olduğu gibi bu organizasyon önce de tahminlerde bulunmuyorum. Bugüne kadar 24 saat boyunca en çok gidilen mesafe, 1997 yılında Yiannis Kouros tarafından koşulan 303,506 kilometre oldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarıydı. Kat ettiği mesafeyi kafamda canlandırmakta bile zorlanıyorum. Bu başarıyı geçmem için ne kadar hızlı gitmem gerektiğini biliyorum. Ortalama bir tempo da belirledim. Tabii ki ilk 10 saatim daha hızlı olacak ve sonrasında tempom düşmeye başlayacak. Hedefime ulaşmak için planıma sadık kalmalı, sakatlık yaşamamalı ve büyük düşüşler yaşamadan beslenmeliyim."

"Uzmanlardan destek aldım"

Pistte koşmak için çok sayıda antrenör ve fizyoterapistten tavsiyeler aldığını da vurgulayan Jornet, hazırlık dönemi ile ilgili olarak şunları aktardı:

"Benim gibi dağ koşucuları için pist koşularına adapte olmak çok önemli. Normalde benim bacaklarım çok hızlı koşmaya alışık değil ama pistte koşmak için bu yönümü geliştirmem gerekiyordu. Bunun için de uzmanlardan destek aldım. Üç günlük hız antrenmanlarıyla hazırlandım. Bu süreçte dağda koşmakla pistte koşmak arasındaki form farklarını gözlemledim. Hazırlıklarım süresince sakatlık ihtimallerini düşürmek de çok kritik oldu. Bazı 24 saatlik denemelerim sakatlıklar yüzünden yarıda kaldı ve sakatlıklarla yüzleşmek de benim için zorlayıcı oldu. İyi bir antrenman periyodunun ardından sakatlık yaşamak ve iyileşmek için antrenmanlara ara vermek zorlayıcıydı. Organizasyon öncesindeki en büyük yardımcım ise Salomon'un süper hafif yol koşusu ayakkabısı S/LAB Phantasm oldu."

Phantasm 24 adıyla gerçekleştirilecek projenin tarihi, hava şartlarının uygun olmasıyla belirlenecek ve pandemi şartları gereği seyirci alınmayacak.

Kilian Jornet, Atletizm, Norveç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Salomon Atleti Kilian Jornet, 24 saat durmadan koşacak - Son Dakika Spor


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