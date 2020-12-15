Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021'in kayıtları başladı

Argeus Travel & Events tarafından Ultra-Trail dünyasının lider markası Salomon isim sponsorluğunda, yedinci kez gerçekleştirilecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 2021 yılında düzenleneceği tarih belli oldu ve kayıtlar başladı.

Argeus Travel & Events tarafından Ultra-Trail dünyasının lider markası Salomon isim sponsorluğunda, yedinci kez gerçekleştirilecek olan Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 2021 yılında düzenleneceği tarih belli oldu ve kayıtlar başladı.

Bir kez daha Ultra-Trail World Tour statüsünde düzenlenecek ve sporcuların dünya şampiyonluğu için kritik puanlar kazanmasını sağlayacak organizasyon 16-17 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek ve kayıtlar şu adresten yapılabilecek:

https://cappadociaultratrail.com/

Elit atletler bir kez daha Kapadokya'nın vadi ve platolarında koşacak

Patika koşusunun dünyaca ünlü şampiyon atletlerinin her yıl ülkemize ve Kapadokya'ya gelmesini sağlayan organizasyon, 2021 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak.

Yine koşuculara 119 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT), 63 kilometrelik Cappadocia Medium Trail (CMT) ve 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail (CST) olmak üzere üç farklı yarış seçeneği sunacak dev etkinlik, organizasyon kalitesi ve katılım çeşitliliği ile bir kez daha ülkemizin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri olacak.

Cappadocia Team Games ilk kez yapılacak

2021 yılı, Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de bir ilkin yaşanmasını da sağlayacak.

Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek olan Cappadocia Team Games, her bir takım üyesinin CST veya CMT parkurlarının bir bölümünü koşarak, bu heyecana ortak olmalarına imkan tanıyacak.

İkisi erkek biri kadın olmak üzere 3'er kişilik takımlar halinde 38 km'lik CST parkurunda yarışma imkanına sahip olacak koşucular, dilerlerse 63 kilometrelik CMT parkurunda da ikisi kadın dördü erkek olmak üzere 6'şar kişilik takımlar halinde yarışabilecek.

Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020 yılında düzenlenemeyen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, peri bacalarının arasında ve Kapadokya'nın simge coğrafyasında koşmayı özleyen tüm patika koşusu tutkunlarını 2021 yılı için kayıt olmaya davet ediyor.

Organizasyon ile ilgili detaylı bilgi için: https://cappadociaultratrail.com/ - İSTANBUL