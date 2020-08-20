Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2020 iptal oldu
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in korona virüs tedbirleri kapsamında 2020 yılında yapılmayacağı açıklandı.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in korona virüs tedbirleri kapsamında 2020 yılında yapılmayacağı açıklandı.
Her yıl ekim ayında Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda düzenlenen ve Ultra-Trail World Tour yarışlarından biri olarak dünyayı Kapadokya'da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, korona virüs salgınının gelişimi sebebiyle 2020 yılında gerçekleştirilmeyecektir. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temmuz ayı ile birlikte korona virüs salgının hem ülkemizde hem de dünya genelinde yayılım trendine girmesi, ayrıca bilim insanlarının sonbahar ayları ile ilgili projeksiyonlarının olumsuz olması sebebiyle yetkili kamu otoriteleri ve organizasyon paydaşları ile görüşülerek bu karara varılmıştır. Bu karar uyarınca kayıt yaptıran sporcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kendilerine 2021 yılına kayıt aktarımı ya da tam iade seçenekleri sunulmuştur. Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2021 yılında 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek; organizasyon kalitesi ve katılım çeşitliliği ile ülkemizin yüz akı organizasyonlarından biri olmaya devam edecektir" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:43
Kaynak: İHA
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