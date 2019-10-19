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Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu

22 dakika önce

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı.

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Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı.


Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail parkurunda bin 455 sporcu yarıştı.

Bu parkuru erkeklerde Ukrayna'dan Serhii Popov birinci, Türkiye'den Ahmet Arslan ikinci, Güney Afrika'dan Thabang Madiba ise üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise Ukrayna'dan Olha Havlytska birinciliği, yine Ukrayna'dan Sofiya Porokhnavets ikinciliği, Türkiye'den Aysel Aydın ise üçüncülüğü elde etti.

753 sporcunun yarıştığı 63 kilometrelik parkurda erkeklerde Türkiye'den İrem Can Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Rusya'dan Mikhail Nikonov ise üçüncü oldu. Parkuru kadınlarda Belçika'dan Manuela Soccol birinci, İngiltere'den Jo Meek ikinci, aynı ülkeden Eve Bugler ise üçüncü tamamladı.

Güney Afrika, Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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