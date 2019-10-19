- Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı

Yarışmaya 80 ülkeden 2 bin 650 sporcu katıldı

NEVŞEHİR - Bu yıl 6.'sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 110+ km, 60+ km ve 30+ km koşuları 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımı ile Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve protokolün verdiği start ile Ürgüp'te başlayan yarış, Ortahisar, İbrahimpaşa köyü, Göreme parkurları ile devam ediyor.

Salomon Kapadokya Ultra Trail organizasyon sorumlusu Aydın Ayhan Güney, "Bu sabah saatlerinde uzun parkur ve orta parkurun startını vereceğiz. Toplamda Bin 250 kadar sporcu orta ve uzun parkur için yarışacak. 15 dakika sonra start alacak her şey güzel gidiyor, kalabalıklar toplandı birazdan başlayacağız" dedi.

Salomon Kapadokya Ultra Trail koşularına Denizli'den katılan İsmail Özatan ise, "Denizli'den katılıyorum yarışa. 63 km parkurda koşacağım. Türkiye Emekli Astsubaylar derneği adına koşuyorum. Biliyorsunuz 17 Ekim Dünya Astsubaylar günü. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yapma gayreti ile başladım, kilolarımızı vermek için başladım ama gördüğünüz gibi uluslararası yarışlarda bulduk kendimizi herkese koşmayı, koşarak sağlıklı olmayı ve düzgün yemeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kapadokya Ultra Trail yarışması Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.