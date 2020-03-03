Salomon, Türkiye'de kış sporları organizasyonu arayışında - Son Dakika
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Salomon, Türkiye'de kış sporları organizasyonu arayışında

6 saat önce

Outdoor ve doğa sporları giyim markası Salomon, 2021'de Türkiye'de kış sporlarıyla ilgili bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyor.

Outdoor ve doğa sporları giyim markası Salomon, 2021'de Türkiye'de kış sporlarıyla ilgili bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyor.

Amer Sports Türkiye, Orta Doğu ve Güney Afrika İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş, Olgar Şirketler Grubu Markalar Direktörü Atilla Kuduoğlu ve Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad, Levent'teki Hyatt Centric Otel'de düzenlenen basın toplantısında, firmanın 2020 yılı stratejileri ve hedefleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceylan Ateş, isim sponsoru oldukları Cappadocia Ultra-Trail'e ilginin her yıl arttığını söyledi.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in bu sene 17-18 Ekim'de düzenleneceğini aktaran Ateş, "Cappadocia Ultra-Trail'i bu sene 5. kez düzenleyeceğiz. Organizasyondaki beklentilerimiz kesinlikle karşılandı. Geldiğimiz noktada hem uluslararası hem de Türk katılımcı sayısı çok yükseldi. Benim için önemli olan Türkleri harekete geçirmek. Başladığımız 2016'da toplamda 600 kişi koşarken geçen sene 80 ülkeden 2 bin 800 kişi koştu. Bunu görmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

İnsanları spor yapmaya teşvik etmek istediklerini aktaran Ateş, "Türkiye yeni harekete geçiyor. Bizim için patika koşusunu geliştirmek önemliydi. Bunu yaparken yol kategorisine de indik. Bunun için Maltepe'de antrenmanlara başladık. Yol koşusuna da antrenmanlarla gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Türkiye'nin kış sporlarına uygun bir coğrafyası bulunduğuna değinerek, "Kış sporlarına önem veriyoruz. 2021'de kış sporlarında snowboard etkinliği istiyorum. Kesinlikle bir arayış içindeyim." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlara yönelik doğa sporları etkinlikleri düzenleyeceklerini dile getiren Ceylan Ateş, "Kız kıza eğlenmeyi ve bir şeyler yapmayı severiz. Patikayı neden birlikte gezmiyoruz diyoruz. Dünyadaki trend doğa sporları. Kadın kampları düşünüyoruz. Bütün kadınlarımızı bu kamplara davet ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Salomon, Türkiye'de kış sporları organizasyonu arayışında

Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:07 Kaynak: AA
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