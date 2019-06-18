Son Dakika Haberleri: Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
Son Dakika Spor Haber

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri

36 dakika önce

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek.

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri, System.String[]
Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cunda Adası'nda 5-6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 1200 kişinin katılması beklenilen organizasyonda, yüzme, bisiklet, koşu mücadelelerinin yanı sıra yoga ve pilates gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Dört farklı yaş grubunda yarışacak sporculara, etkinliğe özel üretilen üç parçalı anı madalyaları ile çeşitli para ödülleri verilecek. Tüm yarışmalar sonunda, en yüksek puana ulaşan üçer kadın ve erkek sporsever ise ultimate kupalarının sahibi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Türkiye, Cunda Adası, Ayvalık, Balıkesir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]