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Salomon Ultimate Cunda tamamlandı

28 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında "Salomon Ultimate Cunda" etkinliği gerçekleştirildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında "Salomon Ultimate Cunda" etkinliği gerçekleştirildi.

Bisiklet, yüzme ve koşu sporlarında iddialı olan yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı yarışlar toplam 26 kilometrelik parkurda yapıldı. Salomon Türkiye tarafından bu yıl Ayvalık Cunda adasında 6'ncısı gerçekleştirilen Salomon Ultimate Cunda etkinliğinde bisiklet parkuru 12 km, yüzme parkuru 2 km, koşu parkuru 12 km olarak düzenlendi. Sporcular tek bir branşta yarışabildikleri gibi iki branş ya da kombine tüm branşlarda yarıştılar.

Ultimate Cunda yarışmaları, 18-29 yaş (2001-1990 doğumlular), 30-39 yaş (1989-1980 doğumlular), 40-49 yaş (1979-1970 doğumlular), 50 ve üzeri yaşlar (1969 ve altı doğumlular) olmak üzere dört kategoride yapıldı. Yarışmalarda ilk üç dereceye girenler Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından madalya ile ödüllendirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ayvalık, Spor
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