Salon'da 2019'un Yeni Konukları Belli Oldu

Şubat ayından itibaren aralarında Khruangbin, Asgeir, Wooden Shjips, Marissa Nadler ve Jonathan Bree gibi kendi kulvarının en üretken sanatçı ve gruplarını programına dahil eden Salon, 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü, iki özel konserle Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar'ı sahnesinde ağırlayacak. "I Am That Man" ve "Prettiest Virgin" gibi parçalarıyla haklı bir hayran kitlesi edinen ikili, Birlikte Güzel iş birliği ile Türkiyeli hayranlarıyla Salon'da bir araya gelecek.

Agar Agar, Clara Cappagli ve Armand Bultheel'in ortak fikri olarak hayata geçti. 80'lerin karanlık disko sound'unu anımsatan ve her biri birer hit parçaya dönüşen EP'lerini 2018 tarihli ilk stüdyo albümleri "The Dog and The Future" takip etti. Albümün rüzgârıyla beraber dünyanın dört bir yanındaki büyük festivallerde ve Avrupa'nın en hip kulüplerinde sahne alan Agar Agar, müzikte düzenli ve yerleşik bir formül ve yapıyı uygulamaktansa hep yeniyi denemeyi tercih ediyor.

Salon Şubat ayı boyunca ayrıca, Tan Deliorman ve Ozan Erverdi'nin funk caz projesi The Kites'ın yanı sıra, 2018 Kasım'ında The Soft Moon'un Salon konseri öncesinde gecenin açılışını da yapan ELZ AND THE CULT ve yerli sahnenin yeni trap, hip-hop yıldızı Ben Fero'yu da hayranlarıyla buluşturacak.