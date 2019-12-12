Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da başladı - Son Dakika Spor

Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da başladı

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. lig maçları Malatya'da başladı.

Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da başladı, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. lig maçları Malatya'da başladı.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan ve 16 Aralık'ta sona erecek olan ligde, kadınlarda Ege Yıldızları, Fatsa Hokey, Haydarpaşa Spor Kulübü, Peyas Spor Kulübü, Anadolu Ateşi Spor Kulübü ve Adana Büyükşehir Hokey takımları, erkeklerde ise Fatsa Hokey, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Fener Anadolu Lisesi, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü, Barak Spor Kulübü, Suruç Hokey, Peyas Spor Kulübü, Boybeyi Spor Kulübü ve Adana Büyükşehir Hokey takımları mücadele ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde erkeklerde 9, kadınlarda 6 takımın mücadele ettiğini belirtti.

Yıldırım, 1. lig maçlarının zevkli geçtiğini belirterek, "Erkeklerde ilk 2 sırada yer alan takımlar Süper Lige yükselecek. Son sırada yer alan takım ise küme düşecek. Kadınlarda ise ilk 2 sırada yer alan takımlar Süper Lige yükselecek. Kadınlarda ise 6 takımın ligde yer almasından dolayı küme düşme olmayacak." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda hokey sporunda kulüpler ve milli takım düzeyinde Avrupa salon şampiyonlarında önemli dereceler elde ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Federasyon, hokey branşında özellikle altyapıya büyük önem veriyor. U16, 1. lig ve süper liglerimize birçok kulübümüz katılıyor. Bu sporcular arasından da U21 ve büyükler milli takımlarımıza sporcuları seçiyoruz. Altyapı faaliyetleriyle liglerimizde de kalite oldukça arttı. Bu da milli takım düzeyine de yansıdı. Milli Takımlarımız Avrupa'da önemli dereceler elde ediyor."

Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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