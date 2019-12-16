Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı - Son Dakika Spor

Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da oynandı.

Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da oynandı.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda 12 Aralık'ta başlayan müsabakalar bugün tamamlandı.

Kadınlarda birinci olan Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü ile ikinci olan Haydarpaşa Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi.

Erkeklerde ise birinci olan Suruç Hokey Spor Kulübü ile ikinci olan Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor
23:01 Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor
22:58 Süper Lig'de favoriler kazanmayı unuttu - Son Dakika Spor
22:48 Medipol Başakşehir, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı - Son Dakika Spor
22:38 Kayakta milli sporcular Dünya Kupası'nda yarıştı - Son Dakika Spor
22:36 Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]