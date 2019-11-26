Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap müsabakaları

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap karşılaşmaları sona erdi.

Amasya Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ligin birinci etabını, Gaziantep Polisgücü son maçta Nizip Gençlik Spor Kulübünü 6-3 yenerek 25 puanla birinci sırada kapattı.

5 gün süren müsabakalar sonunda Nizip Gençlik Spor Kulübü 23 puanla ikinci olurken, Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübü de 16 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada müsabakaların çok çekişmeli ve sportif çerçeve içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Yıldırım, ocak ayında Antalya'da başlayacak ikinci etap maçlarından sonra Avrupa'ya gidecek takımların belli olacağını ifade etti.

Ligin birinci etabında çekişmeli geçen gol krallığı yarışında da Osmaniye Gençlik Spor Kulübünün oyuncusu Ebu Bekir Güden 32 golle birinci sırada yer aldı.