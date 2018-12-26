Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
57 dakika önce
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya
'nın Alanya
ilçesinde başladı.
Alanya Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen 2. etap mücadelesine 10 takım katıldı.
Müsabakaların ilk gününde Osmaniye
Gençlikspor, Selçuklu
Belediyespor ile 4-4 berabere kaldı, Nizip
Belediyespor, Bolu
Belediyespor'u 3-2, Gaziantep
Polisgücü, Nizip Gençlikspor'u 12-4, Amasya
Gençlikspor da Zonguldak
Demir Tenis
takımını 3-1 yendi.
Müsabakalar 30 Aralık
Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:19 Kaynak: AA
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