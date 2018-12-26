Son Dakika Haberleri: Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

57 dakika önce

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi, System.String[]
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. etap mücadelesine 10 takım katıldı.

Müsabakaların ilk gününde Osmaniye Gençlikspor, Selçuklu Belediyespor ile 4-4 berabere kaldı, Nizip Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-2, Gaziantep Polisgücü, Nizip Gençlikspor'u 12-4, Amasya Gençlikspor da Zonguldak Demir Tenis takımını 3-1 yendi.

Müsabakalar 30 Aralık Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:19 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

VAR Olmasaydı Süper Ligde Puan Durumu Nasıl Olurdu? Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:16:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]