Son Dakika Haberleri: Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi müsabakaları sona erdi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi müsabakaları sona erdi.

Alanya Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla 5 gün süren müsabakalar sonunda, Gaziantep Polisgücü şampiyon olurken, Nizip Belediyespor ikinci, Nizip Gençlikspor da üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçların ardından ligde ilk iki sırayı alan Gaziantep Polisgücü ve Nizip Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Ligi son 2 sırada tamamlayan Boybeyi ile Zonguldak Demir Tenis takımları ise bir alt lige düştü.

Kupayı Yüksel verdi

Sezonu şampiyon tamamlayan Gaziantep Polisgücü takımına kupasını, Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel takdim etti.

Yüksel, şampiyon Gaziantep Polisgücü ve ikinci Nizip Belediyesi'nin, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini kaydetti.

Salon hokeyine olan ilginin azlığından şikayet eden Yüksel, "Bu spora ilgi ve alaka az. Bunun farklı nedenleri var ama biraz daha fazla medyada yer almalı. Çünkü seyir sevki yüksek bir spor." şeklinde konuştu.

Ligde Gaziantep Polisgücü oyuncusu Reza Norouzzadeh gol kralı olurken, aynı takımdan Celal Aydın, en iyi oyuncu ödülünü kazandı. En iyi kaleci ödülünü ise Kahramanmaraş takımından Ali Teke aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Gaziantep, Alanya, Spor
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