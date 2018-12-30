Salon Hokeyi Erkeklerde Gaziantep Polisgücü'nün Şampiyonluğu

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nün kulüp başkanı Mehmet Kaplan, Gaziantep'e yeni bir şampiyonluk kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nün kulüp başkanı Mehmet Kaplan, Gaziantep'e yeni bir şampiyonluk kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Gaziantep Polisgücü Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre Kaplan, takımının başarılarından dolayı çok gururlu olduğunu ifade etti.



Türkiye'de ilk kez Polisgücü takımının, hokeyin en üst ligi olarak kabul edilen Trophy Ligi'nde mücadele edeceğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:



"2018'in son günlerinde Gaziantep'e yeni bir şampiyonluk kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki rotamız Şubat 2019'da Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Hokey Şampiyonası Trophy Ligi. Türkiye ilk kez hokeyin en üst ligi olarak kabul edilen Trophy Ligi'nde Gaziantep Polisgücü tarafından temsil edilecek. Bu yıl bizim için çok güzel bir yıl oldu. Üç ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 Türkiye Süper Ligi kupasını Gaziantep'e kazandırdık. Şu anda dünyanın bilinirlik oranı en yüksek takımlarından birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesinden maç davetleri alıyoruz. Haziran ayında Gaziantep Polisgücü'nün ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası bizler için önemli bir deneyim olacaktır. Bu takım dünyanın her yerinde Türkiye'yi ve Gaziantep'i temsil ediyor ve ülke tanıtımına büyük katkılar sağlıyor."



Başantrenör Yusuf Kasım ise sporcularının büyük bir uyumla oynadığına dikkati çekerek, Avrupa kupalarında başarılarını sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi müsabakalarına kazanmak için gittiklerini vurgulayan Kasım, "Sırada Avrupa Trophy Ligi var. Bu lig bizim için büyük önem taşıyor. Bugün kupamızı aldık Gaziantep'e dönüyoruz. Yarın yoğun bir şekilde Trophy Ligi için antrenmanlarımız başlayacak." ifadelerini kullandı.

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