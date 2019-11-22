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Salon Hokeyi Süper Ligi başladı

6 saat önce

- Salon Hokeyi Süper Ligi başladıAMASYA - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları Amasya Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

- Salon Hokeyi Süper Ligi başladı

AMASYA - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları Amasya Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

22-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan maçlarda Amasya Belediye Gençlik, Selçuklu Belediyesi, Gaziantep Doruk, Malatya Hokey, Gaziantep Polisgücü, Bolu Belediyesi, Nizip Belediyesi, Nizip GSK ve Osmaniye GSK olmak üzere toplam 10 takım mücadele ediyor. Açılış maçı Nizip Belediye ile Selçuklu Belediyesi arasında oynandı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Nizip Belediye 4-2 kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, "22-26 Kasım tarihleri arasında Amasya'da Süper Lig ekiplerinin 1. etabını başlattık. 2. etap Ocak ayı içerisinde oynanacak. Bu iki etap sonunda şampiyon olan takımımız ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil edecek. Toplam 10 takım şampiyonada mücadele etmekte" dedi.

2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 26 Kasım'a kadar Amasya'da devam edecek.

Salon Hokeyi Süper Ligi başladı

Türkiye, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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