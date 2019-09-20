Salon İKSV, yeni sezonda yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde 2010'dan bu yana müzikseverleri ağırlayan Salon, 2019-2020 sezonunda da yerli ve yabancı birçok müzisyenin konserine ev sahipliği yapacak.

Bu sezon 10. yılını kutlamaya hazırlanan Salon'un yeni sezon açılış partisinde, Audioband DJ Set, Kaan Sezyum AKA DJ Sarıyılan, Kutay Soyocak DJ Set ve Club Bangkok sahne aldı.

Usta müzisyenlerle yeni yetenekleri sahnesinde ağırlayan Salon'un açılış partisinde konuşan Salon İKSV Direktörü Deniz Kuzuoğlu, 10. sezon dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Bu sezonda dolu dolu bir programla karşınızdayız. Burada özellikle sponsorlarımıza ve İKSV ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Jakuzi grubu sezonun ilk konserini verecek

Sezonun ilk konserinde yarın 2016'da Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kurulan Jakuzi grubu müzikseverlerle buluşacak.

Barselona, Paris, Londra, Berlin gibi şehirlerde sahne alan Jakuzi, Primavera Club, Donaufest, Synasthesie, Pop Kultur gibi birçok etkin festivalde de performans sergiledi.

Avustralyalı topluluk Babe Rainbow, "Secret Enchanted Broccoli Forest", "Peace Blossom Boogy" ve "Love Forever" gibi yer yer folk, boogie ve funk türlerinin yer aldığı şarkılarıyla 26 Eylül'de sahnede olacak.

Yaklaşık 4 yıl önce bir araya gelen İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett, Türkiye'deki ilk konserini 27 Eylül'de Salon'da verecek.

Hollandalı Stijn Hosman ve Hessel Stuut ikilisi tarafından kurulan ve 2015'te ilk kısa çalarları "Allogamy"yi yayımlayan Polynation 28 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Ekim ayında Şilili ekip Föllakzoid'i ve Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Stella'yı ağırlayacak olan Salon'un kasım ve aralık programı, İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli'nin elektronik müzik projesi Pyrit, Ekvadorlu şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Helado Negro, İtalyan çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, caz ve elektronik müziği harmanlayan Makaya McCraven ile devam edecek.

Salon'da ayrıca Danimarkalı punk grubu Iceage'ten Sudan asıllı ABD'li müzisyen Sinkane'ye, organik ve dinamik elektronik müziğiyle beğeni toplayan Zola Blood'dan ABD'li synth-pop grubu Boy Harsher'e, Londralı sanatçı Laura Misch'ten İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic'e kadar birçok sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirecek.