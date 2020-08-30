Salon işletmecileri: Kaçak düğün ve kına geceleri artacak - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirilen illerden biri olan Erzurum'da düğün salonu işletmecileri, kaçak düğün ve kına gecelerinin artacağını ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos'ta yayımlanan koronavirüs genelgesi ile 14 ilde düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirildi. Yasak getirilen iller arasında bulunan Erzurum'da salon işletmecileri, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret ederek endişelerini dile getiren düğün salonu işletmecileri, organizatörler, müzisyenler ve davetiyeciler sektörün büyük bir çıkmazın içine gireceğini belirtti.