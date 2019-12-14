2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın üçüncü gününde takım atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübünün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 177'si kadın, 460 sporcunun katıldığı kupanın üçüncü gününde takım atışları gerçekleştirildi.

Klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyespor, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

Makaralı yayda ise erkeklerde Demka Okçuluk, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun yeni uygulamasını Samsun'da hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk kez bir kulüp tarafından Türkiye Kupası düzenlendiğini belirten Topaloğlu, "Beklentimizin üzerinde sporcu ve antrenör turnuvaya katıldı. Federasyon olarak bu turnuvaları dünyada olduğu gibi kulüplerin yapmasını destekleyeceğiz. Ancak daha sonra sadece spor kulüplerinin bu organizasyonu yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyonda yarın ferdi atışlar yapılacak.