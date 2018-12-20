Son Dakika Haberleri: Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 Atlet Kaydoldu

Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 Atlet Kaydoldu

12 saat önce

Geçtiğimiz hafta yeni sezonun açılışı yapılan Ataköy Atletizm Salonu'nda 2018 yılının son rekor deneme müsabakası gerçekleşecek.

Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 Atlet Kaydoldu, System.String[]


Geçtiğimiz hafta yeni sezonun açılışı yapılan Ataköy Atletizm Salonu'nda 2018 yılının son rekor deneme müsabakası gerçekleşecek. 

İstanbul'da 22-23 Aralık tarihlerinde yapılacak Salon Rekor Deneme Yarışmaları'na 346 atlet kaydoldu.

Pistte 60 metre, 60 metre engelli, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre ve 3000 metre, saha içinde ise gülle atma, uzun atlama, üç adım atlama, sırıkla atlama ve yüksek atlama mücadelelerinin yapılacağı yarışmalar, yıl dönümünden önce yaş gruplarındaki atletler için son bir rekor kırma şansı anlamına da geliyor.

İki gün sürecek olan yarışmalara İstanbul'dan sonra en fazla katılım gösteren iller Balıkesir, Sakarya, Kayseri ve Bursa oldu. Yarışmalarda Romanya ve İran'dan gelen misafir atletler de yarışacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:22 Kaynak: DHA

Aralık, İstanbul, Atletizm, Ataköy, Spor
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