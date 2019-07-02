Salon sıkıntısı yaşayan Malatya Spor Lisesi yetenek sınavıyla öğrencilerini belirliyor

Yeni öğretim sezonu öncesi öğrencilerini yetenek sınavıyla belirleyen Malatya Spor Lisesi, salon sıkıntısından dolayı seçmeleri zorluklar içerisinde yapıyor.

Yeni öğretim sezonu öncesi öğrencilerini yetenek sınavıyla belirleyen Malatya Spor Lisesi, salon sıkıntısından dolayı seçmeleri zorluklar içerisinde yapıyor.



Salon ve branş antrenmanı alanı sıkıntısının yaşandığı okula geçen sezonlara göre başvuru sayısı da azalmış durumda. 60 öğrencinin seçileceği Spor Lisesi'ne yerleşmek için yeteneğin yanı sıra puan ortalaması da önem taşıyor.



Malatya Spor Lisesi Müdürü Bedrettin Dolanbay, çok sayıda başarılı öğrenci yetiştirmelerine rağmen okulda salon ve ekipman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "60 kişilik kontenjan ile Malatya Spor Lisesine öğrenci alacağız. Öğrencilerimizi de bir parkur belirleyerek koordinasyonda ilk 60'a giren öğrencileri almaya çalışıyoruz. Burada Malatya'mızın 8 sınıfında okuyan öğrencilerinden yetenek sınavı ile öğrenci alıyoruz. Burada okulun not ortalamasını yüzde 30 etkiliyor, yüzde 70'ini ise bu koordinasyon, 20 metre, dikey sıçrama sistemi ve ritimdeki kabiliyet belirliyor. Okulumuzda okuyan 16 milli sporcumuz var. Yine Malatyasporun alt yapısında 40 yakın sporcumuz var. Bireysel olarak çocuklarımızın birçoğu kulüplerde oynuyor. Tabi bu güzel tarafı ama Malatya Spor lisesi istenilen düzeyde mi, maalesef eksikleri çok ve bunun sebebi de ekipman olarak, mekan olarak çok ciddi eksiklikler var. Bir futbol sahamız yok, bir atletizm sahamız yok. Buna rağmen büyük başarısı olan bir okuluz. Bu durumda başarının istenilen düzeye çıkması için inşallah daha iyi bir imkan sağlanırsa daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. Düşünün 5 tane branş aynı salonda çalışma gerçekleşiyor. Futbol, hentbol, basketbol, atletizm, voleybolu da burada işliyoruz o yüzden bu yıl öğrenci alım sayımız çok düştü" dedi.



Akbay: "Salon yetersizliğinden dolayı fazla bilgi öğrenemiyoruz"



Spor Lisesi öğrencisi Eftelya Akbay da şunları söyledi:



"Genellikle antrenmanlarımız var okul çıkışı ama antrenmanları genellikle yapamıyoruz salonumuz yetersiz oluyor. Bunun içinde fazla antrenman yapamıyoruz haftada iki üç gün kullanabiliyoruz. Hazırlık sürecinde öğrenciler genellikle BESYO' lara gidiyorlar ve orada öğretiyorlar. Bu okula da geldiklerinde hocalarımız tarafından iyi eğitim veriliyor. Ama salon yetersizliğinden dolayı fazla bilgi öğrenemiyoruz. Biz yetkililerden malzeme yardımı istiyoruz ve kum havuzu istiyoruz çünkü atletizm konusunda çok yetersiz salonumuzda bazı sorunlarımız var eksiklerimiz var."



Üçkaya: "Gereğince yararlanamıyoruz"



Aynı lisede öğrenimi sürdüren Mervenur Üçkaya ise okulun kendilerine çok şey kattığını dile getirerek, "Ben hentbolcu olarak hem okul takımında hem de bir kulübün forması altın da sporuma devam ediyorum. Genellikle antrenmanlarımız oluyor ama salon yetersiz olduğundan gereğince yararlanamıyoruz" şekline konuştu



Alagöz: "Yetersiz kalan bir salonumuz var ve talep istediğimiz kadar olmadı"



Spor lisesi öğretmeni Erol Alagöz de Spor Lisesi'nde başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini kaydederek, "Biz devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat yetersiz kalan bir salonumuz var ve talep istediğimiz kadar olmadı. Halbuki spor liseleri öğrencilerimizin spordan ziyade kültürel ve davranışsal olarak spor felsefesini amaçlayan bir kurum. Bundan dolayı da elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Çocukları hayata ve topluma hazırlamak için gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz genellikle başarılı çünkü hazırlananlar belli ediyor zaten kendini çünkü başlı başına özel yetenek sınavı olduğu için yetenek isteyen bir okul buna da hazırlıklı olanlar var" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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