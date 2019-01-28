Son Dakika Haberleri: Salon Sirki'ni 20 Bin Kişi İzledi

Salon Sirki'ni 20 Bin Kişi İzledi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, heyecan verici gösteriler sunan Salon Sirki'ni Sömestr Tatili hediyesi olarak Kayseri'ye getirdi.

Salon Sirki'ni 20 Bin Kişi İzledi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, heyecan verici gösteriler sunan Salon Sirki'ni Sömestr Tatili hediyesi olarak Kayseri'ye getirdi. Üç gün süresince dokuz seans halinde gösteriler sunan Salon Sirki'ni yaklaşık 20 bin kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, sömestr tatilindeki öğrencilere bir hediyesi de Salon Sirki oldu. Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde her seansı 120 dakika süren gösteriler, çocuklara aileleriyle birlikte heyecan verici anlar yaşattı.

25-27 Ocak tarihleri arasında ve her gün üç seans halinde sahneye çıkan Salon Sirki, müthiş akrobatlardan palyaçolara, illüzyondan balans şova kadar bir dizi gösteri sundu. Ücretsiz olarak takip edilebilen gösterileri salonda yer bulamayan pek çok kişi ayakta izledi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Salon Sirki'nin gösterilerini üç günde yaklaşık 20 bin kişi izledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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