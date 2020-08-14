Salona bayraklarla giren gelin damat tüyleri diken diken etti - Son Dakika

Bilecik'te dünya evine giren Edanur-Burak Cansız çiftinin düğün salonuna Türk bayraklarıyla girdiği anlar davetlilerin tüylerini diken diken etti.

Bilecik'te geçtiğimiz gün dünya evine giren Edanur-Burak Cansız, düğün salonunda sahneye çıkış müziği aradıkları sırada güzel bir koreografi gördü. Çift, Türk bayraklı koreografiye karar vedi. Yaklaşık 15 arkadaşına bu olayı anlatan çift olumlu sonuç alınca hemen işe koyuldu. Düğün salonuna 15 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Plevne Marşı eşliğinde girdi. İçeride yarım ay oluşturan 15 kişinin ardından bir Türk bayrağının bir ucunu gelin, bir ucunu da damat tutarak içeri girdi. Bu sırada davetliler çifti ayakta karşılarken, bu görüntü tüyleri diken diken yaptı.

"4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk"

Damat Burak Cansız, "4 senedir bu anın hayalini kuruyorduk. İnternette bir video gördük. Daha sonra bu videoyu kendimizce uyarlayıp bu şekilde yapmak istedik. Yani diğer düğünlerden farklı bir giriş olsun istedik. Bu kadar da beğenileceğini de tahmin etmiyorduk. Gelen misafirler çok güzel karşıladı yani beğendiler. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın yardımıyla da gayet güzel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Edanur Cansız da çok mutlu olduklarını belirterek, "Düğün salonuna girerken tüylerimiz diken diken oldu" dedi. - BİLECİK