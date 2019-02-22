Son Dakika Haberleri: Salonda Çifte Heyecan

Salonda Çifte Heyecan

1 saat önce

Antalyaspor, hentbol ve voleybolda pazar günü iki heyecanı peş peşe yaşayacak.

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Antalyaspor, hentbol ve voleybolda pazar günü iki heyecanı peş peşe yaşayacak. Önce voleybolcular Gelişim Koleji'ni konuk edecek, hemen ardından hentbol takımı lider Beşiktaş Mogaz'ı ağırlayacak.

Antalyaspor, pazar günü Antalya Spor Salonu'nda voleybol ve hentbol takımlarıyla taraftarının karşısına çıkacak. Türkiye Bayanlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve play-off öncesi son karşılaşmasına çıkacak olan voleybol takımı, Gelişim Koleji'ni konuk edecek.

Antrenör Gökhan Egeli, pazar günü Antalya Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmaya taraftarları davet etti. Egeli, "Play-off öncesi son haftaya biz ikinci, Gelişim Koleji ise üçüncü sırada girdi. Kazandığımız takdirde adımızı play-off'a yazdıracağız. Sporcularımın bu engeli de aşacaklarına inanıyorum. Taraftarımızı yanımızda görürsek bu çok daha kolay olacak" dedi.

Antalyaspor lideri ağırlıyor

Antalyaspor bu karşılaşmanın hemen ardından ikinci heyecanı hentbolda yaşatacak. Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta karşılaşmasında CIP Travel Antalyaspor, lig lideri Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek. Oynadığı 13 maçı da kazanan İstanbul temsilcisinin karşısına lig 4'üncüsü olarak çıkmaya hazırlanan CIP Travel Antalyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenör Fatih Işık, geçtiğimiz hafta ligin iddialı ve büyük bütçeli ekiplerinden Batman Belediyespor'a kendi evinde ilk yenilgiyi tattırdıklarını hatırlatarak, "Bu hafta da Beşiktaş Mogaz karşısında aynı başarılı sonucu almak için salonda olacağız. İtici gücümüz, taraftarımızın büyük desteği. Kazanıp hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diye konuştu. CIP Travel Antalyaspor ile Beşiktaş Mogaz arasında Antalya Spor Salonu'nda Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor, Spor
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