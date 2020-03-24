Salonları kapandı, sporu evlerine taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Salonları kapandı, sporu evlerine taşıdılar - Son Dakika Spor

Salonları kapandı, sporu evlerine taşıdılar

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan Sivas Gençlikspor'a bağlı olan sporcular "Spordan Uzak Kalma" projesiyle evde her gün spor yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Salonları kapandı, sporu evlerine taşıdılar, System.String[]

Korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan Sivas Gençlik spor'a bağlı olan sporcular "Spordan Uzak Kalma" projesiyle evde her gün spor yaparak çalışmalarını sürdürüyor.


Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen ve korona virüs olarak adlandırılan COVID-19 salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın çağrısı yapılmıştı. Bu kapsamda Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Spordan Uzak Kalma" projesi kapsamında sporcular evlerinde idmanlarına devam ediyor.


Spor Salonlarının kapanmasının ardından çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcular, idman salonlarını resmen evlerine taşıdı. Bisiklet, halter, judo ve okçuluk branşı ile ilgilenen sporcular evlerinde her gün antrenörlerinin belirlediği program dahilinde çalışıyor.


Bisiklet sporu ile uğraşan Arife Nisa Güneş, halterci Emirhan Çınar, judocular Merve Manaz, Arda Manaz ve okçuluk sporu ile uğraşan Enes Gürkan Yılmaz ile Elifnaz Yılmaz bu konu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.


"İdmanlarımıza evde devam ediyoruz"


Sivas Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcularından Arife Nisa Güneş, virüsten korunmak için tedbir amaçlı dışarı çıkmadıklarını belirterek, "Makaramızı ve bisikletimizi aldık, dezenfekte ettik. Evde idmanlarımıza devam ediyoruz. Antrenman yapmayı bırakmıyoruz. Yaşlılar dışarı çıkmasın, korona virüs bir an önce geçsin. Günde 1,5 saat makara yapıyorum, kondisyon da yapıyorum. Bisiklet idmanını da yarışlara hazırlık olsun diye yapıyorum" dedi.


"Yaşlılar evden çıkmasın"


Halter branşı ile uğraşan Emirhan Çınar ise antrenörleri Semih Ceylan'ın kendilerine haftalık olarak uygulayacakları programı gönderdiğini belirterek, "Korona virüsten dolayı antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kaldık. Evdeki aletlerle yapabildiğimiz kadar yapıp vücudumuzu formda tutmaya çalışıyoruz. Sporcu arkadaşlarıma evde yapabildikleri kadar idman yapmalarını tavsiye ediyorum. Yaşlılarımızdan da evden çıkmamalarını, evde kalmalarını istiyorum" diye konuştu.


"Evde judo yapıyoruz"


Gençlik ve Spor Kulübü judo takımı sporcularından Arda Manaz da, "Korona virüsten dolayı ülkemiz daha güçlü olmalı ve sporumuza devam etmeliyiz. Bütün sporcular evlerinde spor yapmaya devam etsin. Geleceğinden mahsur kalmasın" dedi. Merve Manaz ise, "Korona virüs herkes için zor oldu. Özellikle maçlar ve antrenmanlar için zor oldu. Antrenmanlarımızdan geri kalıyoruz. Spor salonlarında yaptığımız gibi verimli olmasa da, kendimizi bırakmamak için idmanlara evde devam ediyoruz. Evde şınav, mekik çekiyoruz. Judogilerimizi giyinip teknik çalışıyoruz. Bazen de judo videoları izliyoruz, elimizden geldiği kadar spor yapıyoruz" dedi.


"Evde spor yapmak daha mantıklı"


Okçuluk sporu ile uğraşan Enes Gürkan Yılmaz da, virüsten dolayı spor salonundaki idmanların iptal edildiğini belirterek, "Virüsten dolayı idmanlar ve yarışmalar iptal oldu. Biz de evde idmanlarımızı yapıyoruz. Her hafta değişen programımız var. Lastikle çalışmalar ve ağırlık topu ile çalışmalar yapıyoruz" dedi. Kardeşi Elifnaz Yılmaz da, "Sporu evde yapmak daha mantıklı, güvenli olduğu için. Lastikle çalışıyoruz, koşu yapıyoruz, şınav ve mekik çekiyoruz. Yaşlıların dışarıya çıkmaması lazım" diye konuştu. - SİVAS

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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