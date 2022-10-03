Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye 'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

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