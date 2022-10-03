Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler"

03.10.2022 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler"

Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Salonun iç/genel planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı."

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GÜNDEM / 3 Ekim 2022 GÜNDEM / 3 Ekim 2022 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler" - Son Dakika
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