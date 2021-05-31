Show Dance Türkiye Şampiyonası Yarışma Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika

2021 Yılı faaliyet programımızda yer alan Show Dance Türkiye Şampiyonası 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu Narlıdere/İzmir'de yapılacaktır.

Yarışmalara katılacak kulüplerimizin ve sporcularımızın (Ferdi/Kulüp) 2020-2021 sezonuna ait tescil ve vize işlemlerinin olması gerekmektedir.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer işlemlerini bağlı bulundukları Spor İl Müdürlüklerinden tamamlayan sporcular söz konusu şampiyonanın ön kayıtları için aşağıda bulunan yarışma kayıt formunu 03 Haziran 2021 Perşembe gününe kadar bilgi@tdsf. gov. tr adresine yada 0312 418 92 87 faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

YARIŞMA TALİMATI İÇİN Tıklayınız…

GRUP/FORMASYON KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

SOLO KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

İKİLİ KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

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