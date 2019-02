Salt Araştırma'nın "Archives.saltresearch.org" Sitesi Yenilendi

SALT Araştırma'nın dijitalleştirdiği yazılı ve görsel arşiv belgelerini içeren "archives.saltresearch.org" yeni bir yazılım ve arayüzle araştırmacıların kullanımına açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "archives.saltresearch.org"da SALT Araştırma arşiv koleksiyonlarındaki 1 milyon 800 bin yazılı ve görsel dijital belge incelemeye sunuluyor.



Gelişkin arama ve görüntüleme olanaklarıyla daha etkin kullanıcı deneyimini amaçlayan sitede, arşiv koleksiyonları "Sanat", "Mimarlık ve Tasarım" ile "Kent, Toplum ve Ekonomi" başlıkları altında bir araya getiriliyor.



Açık kaynak kodlu "DSpace" altyapısıyla kurulan ve kurumun gereksinimlerine yönelik özelleştirmelerle tamamlanan çalışmanın kavramsal çerçeve, yazılım, tasarım ve veri taşıma aşamalarının tamamı SALT ekibi tarafından gerçekleştirildi.



Bilgiye rahat ve hızlı ulaşım için dijital belge ve künyelerin ayrı formatlarda görüntülenebildiği site, dünyanın her yerinden ücretsiz olarak erişime sunuluyor.



Site ayrıca, SALT'ın arşiv koleksiyonlarından yola çıkarak hazırladığı sergi, yayın ve web projeleriyle konuşma, atölye ve konferans gibi programlarının yanı sıra blog yazılarının yer aldığı "saltonline.org" ve "SALT.TXT" adreslerine yönlendirme sağlıyor.



"archives.saltresearch.org" üzerinden incelenebilecek arşivler arasında ise şunlar yer alıyor:



"Hüseyin Bahri Alptekin, Mustafa Altıntaş, Tomur Atagök, Kutluğ Ataman, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öktem, İsmail Saray ve Yusuf Taktak'a ait sanatçı arşivleri. Altuğ-Behruz Çinici, Utarit İzgi, Harika-Kemali Söylemezoğlu, Hayati Tabanlıoğlu ve Ali Saim Ülgen'e ait mimarlık arşivleri. Tasarım alanında Bediz-Azmi Koz ve Sadi Öziş-Kare Metal arşivleri. Türkiye'de yapılı çevreye odaklı fotoğraf ve kartpostal Koleksiyonları. Osmanlı Bankası Arşivi ile İBB Atatürk Kitaplığı ve Fransa Milli Kütüphanesi iş birliğiyle dijital ortama aktarılmış Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransızca Basın."



Ayrıca SALT Araştırma, mimar Erkal Güngören ve Cengiz Bektaş'ın arşivlerini, American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) arşivini, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ile Garanti Galeri'nin düzenlediği sergi ve etkinliklerin arşivlerini, mimar, tasarımcı ve sanatçı Yılmaz Zenger'in arşivini sitede erişime sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

