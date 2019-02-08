Salt Finans, firmalara finansal danışmanlık hizmetleri veriyor
54 dakika önce
Altıparmak, bankalarla aynı dili konuşamayan firmaların içinde bulundukları zorlukları aşmasında son derece profesyonel bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.
Altıparmak, bankalarla aynı dili konuşamayan firmaların içinde bulundukları zorlukları aşmasında son derece profesyonel bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:20
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