Saltanatın adımları Osmangazi'de atılacak - Son Dakika
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Saltanatın adımları Osmangazi'de atılacak

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Saltanatın Adımları adlı 14'ncü yıl sonu gösterisiyle görkemli bir faaliyete imza atacak.

Saltanatın adımları Osmangazi'de atılacak, System.String[]

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Saltanatın Adımları adlı 14'ncü yıl sonu gösterisiyle görkemli bir faaliyete imza atacak.


Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bünyesinde bulundurduğu 250 dansçısıyla görsel şölen yaşatmaya hazırlanıyor. Minikler, yıldızlar, gençler, üst grup ve master kategorilerinde sahne alan ekip, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geleneksel hale getirdikleri Saltanatın Adımları adlı gösterileriyle ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden grup, bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanından harmanladıkları dansları Bursalılara tanıtmak istiyor. 28 Mart'ta Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacaklarını belirten Genel Sanat Yönetmeni Vedat Planalı, "Topluluk olarak gecemizde Bursa, Zonguldak, Mardin, İzmir gibi şehirlere ait dansları sergileyeceğiz. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Provalarımız oldukça keyifli geçiyor. Sıfırdan gelen çocuğumuza ilk olarak ritim duygusunu, daha sonra ise müzik ile hareketlerin uyumunu öğretiyoruz" diye konuştu.


Eğitimcilerden Gülay Oruç ise, 2007 yılından beri ekipte yer aldığını ifade ederek, "Minik grup ile başladığım halk dansları serüvenimde şimdi eğitimcilik yapıyorum. Burada aldığımız eğitimlerle okullarda da görev yapıyoruz. Bu ekipte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizlere böyle bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
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