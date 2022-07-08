Saltukova'da halk pazarı küle döndü - Son Dakika
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Saltukova'da halk pazarı küle döndü

08.07.2022 16:05
Saltukova'da halk pazarı küle döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kapalı Pazar Yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Kapalı Pazar Yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, beldenin İstasyon Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından ataşe verildi. Çevredeki vatandaşlar ateşi ve dumanı görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gece geç saatler pazar yerinin alevler içinde kalmasıyla mahalle halkı panik yaşadı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından pazar yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saltukova'da halk pazarı küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saltukova'da halk pazarı küle döndü - Son Dakika
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