Son Dakika Haberleri: Salur Güven Tazeledi

Salur Güven Tazeledi

1 saat önce

Bigadiç'te, Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı.

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Bigadiç'te, Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı. Kamber Salur, yeniden oda başkan seçildi.

Ziraat Odası Başkanlık seçimlerinde tek listeyle giren mevcut Başkan Salur üçüncü kez seçilerek güven tazeledi. Divan heyeti seçimi ardından Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ardından gündem maddeleri icra edildi.

Büyük ilgi gören genel kurulda 80 delegeden 70 delege oy kullandı. Yapılan sayım sonucu 70 oy alarak seçimlere tek liste giren mevcut başkan Kamber Salur yeniden geçildi. Buna göre Kamber Salur, Şeref Bingül, Mustafa Sarıkurt, Gürkan Değirmenci, Muharrem Eren, Mustafa Kurtgün ve Emrullah Bayram asil üye olarak seçildi.

Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Seçimlerimiz Bigadiç çiftçisine hayırlı uğurlu olsun. Bizlere destek veren bütün delege, çiftçi ve muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Üretmeye devam edeceğiz sıkıntılarımız var ama birlik içerisinde bu sıkıntılarımızı çözeceğimize inanıyorum. Bigadiçli çiftçimize her zaman destek olacağız" dedi.

Bigadiç Belediye düğün salonunda yapılan Bigadiç Ziraat Odası Başkanlık seçimlerine; Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, İYİ Parti Bigadiç Belediye Başkan Adayı Davut Uzuner, İvrindi Ziraat Oda Başkanı Hasan Hüseyin Koyun, Dursunbey Ziraat Oda Başkanı Hüseyin Bulut, Bigadiç Süt Birliği Başkanı Murat Değer, İYİ Parti İlçe Başkanı Vedat Bayraktar, mahalle muhtarları ve delegeler katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Bigadiç, Salur, Güncel
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