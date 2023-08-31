İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - Son Dakika

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi

Son Güncelleme: 31.08.2023 09:22

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskesi takarak kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin çalıntı araç kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskesi takarak kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin çalıntı araç kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlendi.

KUYUMCUNUN CAMINA DOĞRU ATEŞ ETTİLER

Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında General Aldoğan Caddesinde meydana geldi. E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam 'Salvador Dali' maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

Gaziosmanpaşa'da 'sürreal' girişim! Kuyumcuyu Salvador Dali maskesiyle soymaya çalıştılar

SORGUDA OLAYI İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A'ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal'a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan'la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da 'sürreal' girişim! Kuyumcuyu Salvador Dali maskesiyle soymaya çalıştılar

EVDEN 3 DALİ MASKESİ ÇIKTI

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal'ın 12, Mahmut Aslan'ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - Son Dakika
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