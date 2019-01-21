Son Dakika Haberleri: Salvador Hidalgo Oliva, Fenerbahçe'de

Salvador Hidalgo Oliva, Fenerbahçe'de

12 dakika önce

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, en son Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'de forma giyen smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı. 1985 doğumlu Küba asıllı Alman vatandaşı Oliva, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Polonya, voleybol, Fenerbahçe, Spor
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