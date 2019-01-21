Son Dakika Haberleri: Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe'de

Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe'de

4 dakika önce

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, en son Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'de forma giyen smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı. 1985 doğumlu Küba asıllı Alman vatandaşı Oliva, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Polonya, voleybol, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi Fenerbahçe'nin Kiraladığı Ozan Tufan, 443 Gün Sonra Sahaya Çıktı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:15:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salvador Hidalgo Oliva Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]