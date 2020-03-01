Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliği sonrası yeni hedeflere yürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliği sonrası yeni hedeflere yürüyor - Son Dakika

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliği sonrası yeni hedeflere yürüyor

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan milli sporcu Ahmet Çınar, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan milli sporcu Ahmet Çınar, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli güreşçi Ahmet Çınar (27), şubat ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın +55 kilo finalinde Alman rakibini yenerek birinci oldu.

Katıldığı ilk şalvar güreşi organizasyonunda kilosunda adını zirveye yazdıran Çınar, hem antrenörlük yapıyor hem de yeni organizasyonlara hazırlanıyor.

Çınar: "Hedefim, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek"

Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe mahalledeki ağabeylerini örnek alarak başladığını söyledi.

Güreşte iyi noktalara gelebilmek için çok çalıştığını ve kendini geliştirdiğini ifade eden Çınar, şubat ayında Kahramanmaraş'ta 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun yer aldığı Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldığını aktardı.

Bu organizasyonda rakipleriyle iyi bir şekilde mücadele ettiğini ve kilosunda birinci olarak altın kemeri taktığını vurgulayan Çınar, "Bundan sonraki hedefim, Hassa başta olmak üzere tüm Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okumak istiyorum." diye konuştu.

Çınar, çok sevdiği güreşte daha da ilerleyip şampiyonluklarına yenilerini eklemek ve yetiştirdiği gençlere iyi örnek olmak istediğini vurguladı.

Hassa Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Demir ise spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirtti. Milli güreşçi Ahmet Çınar'ın ilçenin adını duyurduğunu diye getiren Demir, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarının belirtti.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'ndaki birinciliği sonrası yeni hedeflere yürüyor

Dünya Şampiyonası, Ahmet Çınar, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:59 Kaynak: AA
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