Şalvarlarıyla pilates eğitimine katıldılar - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde özel bir at çiftliğinde gerçekleştirilen pilates eğitimine köylü kadınlar da büyük ilgi gösterdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hem sağlık hem de sosyalleşme anlamında zor günlerden geçen kadınlar, şalvarlarıyla pilates ve aerobik eğitimlerine katıldılar.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde belediye, kırsal kesimden gelen kadınları pilates, aerobik ile sağlık yaşam için spora davet etti. Şalvarlarıyla spor yapan kadınlara uzman antrenörler eşliğinde eğitim verildi. Kadınlarla birlikte pilates eğitimine katılan Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, "Bugün at çiftliğinde Gümüşçay Belediyesinin organize ettiği sağlıklı yaşam için hem Gümüşçaylı kadınlarımız, hem Osmaniye köyündeki kadınlarımızla birlikte spor yaptık. Bu imkanı bize sağlayan at çiftliği sahibi Seçkin Tay Bey'e çok teşekkür ederiz. Gümüşçay Belediyesi olarak bu tür etkinleri her zaman yapmaya devam edeceğiz. Salgın hastalık nedeniyle bu tür sporlara önem veriyoruz. Burada açık alanda olması ayrı bir güzel oldu. Bunu her hafta yapmayı planlıyoruz" dedi.

Pilates eğitiminden memnun kaldıklarını ve sağlıklı yaşam için spor yapmanın çok faydalı olduğunu belirten hamile Ecem Tay, "Hamilelik döneminde spor yapmanın çok faydası var, bunu doktorlar da öneriyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hem de normal doğuma faydası var. Virüs döneminde bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için spordan ve pilatesten vazgeçmemeliyiz" diye konuştu.

6 yıldır pilates ve aerobik eğitmenliği yaptığını belirten Meral Güney, "Bu virüs salgınını krize çevirmek adına bol bol hareket ve sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmalarımız olacak. Bugün burada Gümüşçaylı kadınlarımız ile birlikte sporumuzu yaptık" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE