Son Dakika Haberleri: Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti
Son Dakika Güncel Haber

Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü.

Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü. Şalvar giydirilen damat başında tülbent ve ağzında emzikle, el arabasıyla sokak sokak gezdirildi. Damat, gelin evine emekleyerek gitti.
İznik'te, nişanlısı Nilay Uslu (23) ile evlenen Özkan Uslu'ya (26) düğün öncesi arkadaşları tarafından eğlence hazırlandı. Eğlencede damada yapılan şakalar ise görenleri güldürdü. Başında onlarca yumurta kırılan damada şalvar giydirilip, ağzına emzik verildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat Uslu, sokak sokak gezdirildi. Son olarak arkadaşları tarafından üstü yırtılan damat, gelin evine emekleyerek gitti.


İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sincapları öldürülüp, ağaca astılar
Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]