Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:11 Kaynak: DHA
BURSA'nın İznik
ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü. Şalvar giydirilen damat başında tülbent ve ağzında emzikle, el arabasıyla sokak sokak gezdirildi. Damat, gelin evine emekleyerek gitti.
İznik'te, nişanlısı Nilay Uslu (23) ile evlenen Özkan Uslu'ya (26) düğün öncesi arkadaşları tarafından eğlence hazırlandı. Eğlencede damada yapılan şakalar ise görenleri güldürdü. Başında onlarca yumurta kırılan damada şalvar giydirilip, ağzına emzik verildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat Uslu, sokak sokak gezdirildi. Son olarak arkadaşları tarafından üstü yırtılan damat, gelin evine emekleyerek gitti.
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