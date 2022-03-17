Şalvarlı hırsızlar balık tezgahını böyle boşalttı - Son Dakika

Şalvarlı hırsızlar balık tezgahını böyle boşalttı

Çaldığı balıkları şalvarına doldurarak çaldı

Kadıköy'de balık hırsızlarına tepki: "Balıkların kılçığı boğazlarına batsın"

İSTANBUL - Kadıköy'de bir balıkçı dükkanına gelen şüpheli şahıslar, tezgahta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı. Toplamda, çaldıkları bin liralık balıkla kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'de bulunan bir balıkçı dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkanı açan personelin tezgah arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgaha yaklaştı. Şüphelilerin 2'si çevreyi gözetlerken diğer şahıs ise tezgahta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Balıkların kılçığı boğazlarına batsın"

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, "Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgaha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personelde o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgahtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim" diye konuştu.