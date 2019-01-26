Son Dakika Haberleri: Şalvarlı Teyzelerin Kızak Keyfi

Şalvarlı Teyzelerin Kızak Keyfi

1 saat önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yapılan kar şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yapılan kar şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde beşincisi düzenlenen kar şenlikleri 1600 rakımlı Saman Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde yapıldı. 7'den 70'e kayak sevenlerin ilgi gösterdiği şenliklerde renkli görüntüler yaşandı. Türk Bayrakları ile kayak yapan kayak takımı alkış toplarken, çeşitli yarışmalarda kayak tutkunları hünerlerini sergiledi. Kızakla kayan vatandaşlardan dengesini kaybederek düşenlerin yanı sıra hızını alamayarak bitiş noktasını aşanlar heyecan dolu anlar yaşadı. Kızağı durdurmayanlar bitiş noktasındaki kar kütlesini aşarak yola uçtu. Adrenalin dolu anların yaşandığı şenliklerde sırt üstü kayanların yanı sıra yüzüstü kayanlar da oldu. Yarıl yıl tatilini değerlendiren öğrencilerde farklı bir gün yaşamanın sevincini yaşadı. Jandarma komandolar bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel eğitimli köpekler ilgi odağı olurken, JÖH timi ile vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

ŞALVARLI TEYZELERİN KIZAK HEYECANI

Kızakla kayan 52 yaşındaki Arzu Beyazıt, çok eğlendiğini mutlu olduğunu söyledi. 55 yaşındaki Naz Öztürk eşinin yaptığı kızakla kayak yapma heyecanı yaşadı. Öztürk, "Yukarı çıkış zor nefese nefese kalıyoruz, aşağı iniş gayet zevkli . İnsan kızak yaparken kendini daha genç hissediyor. Kendimi 15-20 yaşında hissediyorum" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Başçiftlik, Tokat, Güncel
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