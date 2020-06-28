Şalvarlı, yazmalı pompacı - Son Dakika

Şalvarlı, yazmalı pompacı

BURDUR'da, akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan Sema Batı (39), altındaki şalvar ve başındaki yazmasıyla müşterilerin ilgisini çekiyor.

Burdur- Fethiye yolunda, Akyaka köyü yakınlarındaki istasyonda akaryakıt satış elemanı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Sema Batı, mesai saatlerinde altında şalvarı, başında yazması ile çalışıyor. Akyaka köyünde oturan Batı, 3 yıl önce market elemanı olarak çalışmaya başladığı akaryakıt istasyonunda son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak görev yapıyor.

İşini severek yaptığını anlatan Sema Batı, "3 yıl önce eşimin de onayını alarak bu istasyonda market elemanı olarak çalışmaya başladım. Son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak çalışıyorum" diye konuştu.

Çalıştığı iş yerinin Fethiye yolunda olması dolayısıyla çok sayıda yabancı müşterileri olduğunu söyleyen Batı, "İş yerinde ayağımda şalvar, başımda yazma ile çalışıyorum. Görenlere ilginç geliyor. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum" dedi.