Son Dakika Haberleri: Salvini'den İtalyan vekillere: Aylaklığı bırakın güven oylamasına gelin
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Salvini'den İtalyan vekillere: Aylaklığı bırakın güven oylamasına gelin

54 dakika önce

İtalya'da İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini milletvekillerine erken genel seçimin yolunu açmak için "aylaklık etmeyi bırakıp güven oylaması için parlamentoya gelin" dedi.

Salvini'den İtalyan vekillere: Aylaklığı bırakın güven oylamasına gelin, System.String[]
İtalya'da İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, milletvekillerine "Aylaklık etmeyi bırakıp güven oylaması için parlamentoya gelin." dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini erken seçime gitmek yerine yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya kalkmanın da "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi. Salvini, 'hızlıca erken genel seçime gitme' çağrısını da yeniledi.
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Başbakan Yardımcısı, Matteo Salvini, Süleyman Soylu, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 
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