Son Dakika Haberleri: Salvini'ye sığınmacı mektubu: Limanları açın
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Salvini'ye sığınmacı mektubu: Limanları açın

11 dakika önce

HORST Seehofer, mektubunda, "Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz'de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya'nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Salvini'ye sığınmacı mektubu: Limanları açın, System.String[]
HORST Seehofer, mektubunda, "Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz'de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya'nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Alman bakan, Avrupa'nın ortak sorumluluğu ve 'ortak Hıristiyan değerleri' nedeniyle mürettebatın nereden geldiği, geminin hangi bayrak altında yelken açtığı, Akdeniz'den gelen sığınmacıların hangi örgüt tarafından kurtarıldığı konularında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi 'Alan Kurdi' ve İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea'ya ait yardım teknesi 'Alex'in beraberinde Akdeniz'de kurtarılan sığınmacılarla İtalyan adası Lampedusa limanına giriş yapmaya çalıştıkları biliniyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:32 
Akdeniz, İtalya, Güncel
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