Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı

20.05.2022 22:22

Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandıAKSARAY Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan bir kişi jandarmanın operasyonuyla çay kenarında suçüstü yakalanırken, ele geçirilen 408 salyangoz doğal ortamlarına bırakıldı.

Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı

AKSARAY Aksaray'da izinsiz salyangoz toplayan bir kişi jandarmanın operasyonuyla çay kenarında suçüstü yakalanırken, ele geçirilen 408 salyangoz doğal ortamlarına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyü sınırlarında bulunan Melendiz çayında bir şahsın kaçak avcılık yaptığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi hemen harekete geçerek olay yerine gitti. Melendiz çayı kenarında bir şahsın kovalarla avlandığını tespit eden jandarma ekipleri bir süre yapılan fiziki takibin ardından şahsın yanına gitti. Ü.D'ye ait kovalarda 408 adet salyangoz ele geçirildi. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordine kuran jandarma ekipleri şahsa "Kaçak su ürünleri avcılığı" çerçevesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim ederek Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderdi. Tarım Orman Müdürlüğü tarafından şahsa 3 bin TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı
Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı
Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı
Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı

YORUMLAR
500
Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği Sinop'ta jandarmadan kapsamlı çevre temizliği Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Güzelyurt, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement