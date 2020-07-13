Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 işçi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde salyangoz işleme fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde yer alan salyangoz işleme fabrikasının buhar kazanı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında olay yerinde bulunan işçi Bahattin Oruç(55) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz işçinin hayatını kaybetti belirlendi.



Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Oruç'un cenazesi Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı patlama ile ilgili soruşturma başlattı.



Olay yerine gelen Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, güne patlama ile uyandıklarını ifade ederek, patlama ile ilgili bilgiler aldı.



Başkan Gebeş, patlamada yaşamını yitiren işçinin ailesine de baş sağlığı diledi. - ZONGULDAK