Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Son Dakika
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Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde doğadan toplanarak tesislerde işlenen salyangozların Avrupa ülkelerine ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde doğadan toplanarak tesislerde işlenen salyangozların Avrupa ülkelerine ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde Hisar Doğa Ürünleri şirketi tarafından kurulan salyangoz, kurbağa ve mantar işleme tesisi, başta ilçe olmak üzere Aydın bölgesi ekonomisine can veriyor.

Sonbahar yağmurları sonrası çıkan salyangozları vatandaşlardan kilosu 6-7 liradan alan firma, bu ürün yaklaşık 200 kadının çalıştığı tesiste temizlenip pişirildikten sonra paketlenerek Fransa, İtalya, Macaristan ve İsviçre'ye ihraç ediyor.

Yıllık bin ton kapasitesi olan fabrikada yaklaşık 300 ile 400 ton arasında salyangoz işleniyor. Salyangoz ihracatıyla kent ekonomisine yılda 2 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor. Yılın 6 aylık bölümünde salyangoz işleyen tesis, diğer aylarda da mantar ve kurbağa bacağı üretimi yapıyor.

Hisar Doğa Ürünleri A.Ş Üretim ve İhracat Sorumlusu Feray Anık, gazetecilere açıklamasında, 40 senelik bir şirket olduklarını, dış pazarlarda talep gören ürünlere odaklı faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Köylerden tedarik ettikleri ham maddeleri tesiste işleyip ihracat yaptıklarını anlatan Anık, "Salyangozda ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki sezon var. Yağmurlu havalarda üreticilerin topladığı salyangozları ihracata yönlendiriyoruz." dedi.

Firma sahibi Sedat Yasa da Türkiye'nin salyangoz ihracatının önemli bölümünü yaptıklarını, köyden kente göç nedeniyle salyangoz toplayan köylü sayısının azaldığını, bunun ihracatta da düşüşe neden olduğunu kaydetti.

Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor

Avrupa, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:05 Kaynak: AA
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