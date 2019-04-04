Son Dakika Haberleri: Salyangoz Sanılan Fosilin 200 Milyon Yıllık Ammonit Olduğu Ortaya Çıktı

Salyangoz Sanılan Fosilin 200 Milyon Yıllık Ammonit Olduğu Ortaya Çıktı

2 saat önce

Adıyaman'da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Salyangoz Sanılan Fosilin 200 Milyon Yıllık Ammonit Olduğu Ortaya Çıktı, System.String[]
Adıyaman'da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir vatandaş, evinin duvarında kullandığı taşın Adıyaman Müzesi'nde sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz fosiliyle aynı olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi vermişti. Müze Müdürlüğü yetkilileri duvardaki fosili çıkartarak müzeye getirdi.

Adıyaman Müzesi'nde daha önceden sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz olarak bilinen ve son olarak Çelik köyünde bulunan aynı döneme ait fosilin salyangoz olmadığı ortaya çıktı. Fosilin 65 milyon yıllık salyangoz değil, 150-200 milyon yıllık Ammonit fosili olduğu ortaya. Deniz canlısı olan Ammonit fosilinin bugüne kadar Hindistan ve Hint Okyanusu'ndan çıktığı belirtildi.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri, Adıyaman'da bulunan her iki fosilin de nesli tükenen Ammonit fosili olduğunu ve bu fosillerin dinozorların yaşadığı döneme denk geldiğini aktardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Adıyaman Müzesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı! Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salyangoz Sanılan Fosilin 200 Milyon Yıllık Ammonit Olduğu Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]